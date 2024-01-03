У Києві зросла кількість загиблих від ракетної атаки 29 грудня

Кількість загиблих у Києві через ракетну атаку 29 грудня 2023 року зросла до 30 — одна людина померла в лікарні. Ще 29 людей отримали поранення.

Про це повідомили в КМВА.

Окупанти вдарили по складському приміщенні в Шевченківському районі.