The Banker назвав голову Нацбанку Андрія Пишного найкращим головою центробанку 2024 року

Британський журнал The Banker назвав главу Нацбанку України Андрія Пишного найкращим головою центробанку в Європі та світі у 2024 році. Серед ключових досягнень НБУ — боротьба з інфляцією, зростання довіри до гривні та ефективна співпраця з Міжнародним валютним фондом.

Видання відзначило впровадження системи Power Banking — це створена за ініціативою центробанку обʼєднана мережа з 2 375 відділень банків, які надають клієнтам послуги навіть під час тривалої відсутності електроенергії.

Також зросла довіра до гривні — строкові вклади фізичних осіб за 11 місяців 2023 року зросли на 28%. Внутрішній борговий ринок відновився — обсяг кредитування зріс на 98% проти 2022 року, а інфляція знизилася з 26,6 до 5,1% за перші 11 місяців 2023 року.

У жовтні 2023 року НБУ відмовився від фіксованого обмінного курсу на користь гнучкого. Завдяки цьому різниця між готівковим і безготівковим курсом знизилася до 3%. Для порівняння: на початку року він становив 10%, у травні минулого року — 25%. У 2023 році НБУ відмовився від монетарного фінансування бюджету, на відміну від 400 мільярдів гривень ($10,8 мільярда) у 2022 році. Тісно співпрацюючи з Міністерством фінансів, він використовував інструменти для успішного пожвавлення внутрішніх запозичень.

«Для мене честь отримати цю нагороду. Це міжнародне визнання, що слід сприймати насамперед як чергове підтвердження спроможності України й українського народу», — заявив Андрій Пишний.