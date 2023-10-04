Нацбанк відпустив курс гривні, але не зовсім. Що це означає? Треба бігти в обмінник? Долар буде по 50? Ні, не буде — читаємо і видихаємо

Навіщо НБУ це зробив?

Двадцять четвертого лютого 2022 року Нацбанк зафіксував курс гривні до долара на позначці 29,25. За цим курсом бізнес і держава проводили всі офіційні розрахунки. Це врятувало гривню від девальвації, стримало паніку й інфляцію.

Однак у довгостроковій перспективі фіксований курс не найкраще рішення. Щоб штучно підтримувати гривню, НБУ «спалює» золотовалютні резерви, а експортери, які проводять операції у валюті й потім продають її за неринковим курсом, недоотримують прибуток.

Натомість гнучкий курс, за ідеєю НБУ, має посилити стійкість економіки й дозволити їй швидше адаптуватися до нових реалій.

Чому саме зараз?

НБУ тривалий час готувався до цього рішення. Ще в липні цього року він затвердив Стратегію помʼякшення валютних обмежень, яка передбачала перехід до гнучкого курсу. Але тоді НБУ ще не був готовий до цього і чекав сприятливих умов. Зараз вони сформувалися: інфляція сповільнюється, міжнародні резерви НБУ рекордно зросли, як і ставки гривневих депозитів і держоблігацій (ОВДП).

«Економічна ситуація за останні пів року суттєво покращилась. Для експертної спільноти рішення Нацбанку не стало сюрпризом, ми очікували зміни режиму [фіксованого курсу] вже кілька місяців», ― пояснила у Facebook рішення НБУ керівниця аналітичного департаменту Dragon Capital Олена Білан.

То що саме змінюється?

Зміни стосуються офіційного курсу НБУ: тепер він знову може зростати й знижуватися (але не суттєво). Курс встановлюватимуть з огляду на результати продажу і купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку, однак це не означає, що НБУ повністю відпускає гривню, як це було до 24 лютого.

Однією з головних задач НБУ буде згладжувати й компенсувати дефіцит валюти зі своїх резервів. Торік, за даними НБУ, він становив $3 мільярди на місяць ($150 мільйонів на день), навесні та влітку 2023-го ― $1,5―2 мільярди. «Якщо одного дня дефіцит буде сто мільйонів доларів, а іншого ― двісті, то і курс рухатиметься, відповідно, або в бік укріплення, або в бік послаблення», ― пояснює заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Це якось стосується курсу в обмінниках? Долар там подорожчає?

Ні. Усе це стосується великого бізнесу, який займається експортом та імпортом, і банків, що купують валюту на міжбанку. Правила щодо купівлі й продажу валюти для населення не змінилися, кажуть в НБУ. Курс гривні на готівковому ринку вільний майже півтора року ― він росте і падає залежно від багатьох чинників. Хороша новина: з початку року гривня на готівковому ринку зміцнилася на 7%.

То Нацбанк відпускає офіційний курс чи ні?

Ні. Хоча курс і стає гнучким, НБУ все одно його контролюватиме і не допускатиме значних коливань. Це робитимуть саме за рахунок компенсації структурного дефіциту валюти. Таким чином, гривня зможе рухатися в обидва боки ― як послаблюватися, так і зміцнюватися.

Яким може бути офіційний курс?

НБУ вже змінив офіційний курс на 4 жовтня ― 36,59 гривні за долар проти 36,56 3 жовтня. Що буде далі ― в НБУ не кажуть. У державному бюджеті на цей рік закладено курс 41,4 гривні/долар, але в Нацбанку кажуть, що на нього не орієнтуються. Головне ― не допустити сильних коливань курсу, щоб не стимулювати людей купувати валюту.

Коли зміни позначаться на курсі?

Найближчими місяцями, вважає Олена Білан із Dragon Capital, навряд щось суттєво зміниться. Нацбанк і надалі продаватиме валюту зі своїх резервів, просто тепер зможе продавати більше чи менше, ніж вимагає ринок. Відповідно, це рухатиме офіційний курс вгору чи вниз. Із часом амплітуда коливань курсу зростатиме. Усе залежатиме від тривалості бойових дій, пропускної здатності експортних шляхів, обсягів міжнародної допомоги.

Рішення НБУ ― перший крок для того, щоб у майбутньому повернутися до плаваючого курсу, але через ризики війни, на думку Білан, це станеться нескоро.

Так бігти в обмінник за доларами чи ні?

Ні. По-перше, рішення Нацбанку стосується міжбанківського ринку, а не готівкового (тут усе без змін). По-друге, регулятор має рекордні резерви ― понад $40 мільярдів, щоби згладжувати суттєві коливання гривні.

Курс валют в обмінниках і надалі визначатимуть попит і пропозиція. Тож не варто створювати штучний попит через паніку. Це шкодить економіці й кожному з нас.

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