Суд дав 15 років вʼязниці коменданту катівні «Ізоляція»

Шевченківський районний суд Києва засудив до 15 років вʼязниці з конфіскацією майна колишнього коменданта донецької катівні «Ізоляція» Дениса Куликовського («Палича»).

Про це повідомляє «Суспільне» із зали суду.

Куликовського визнали винним в організації та особистій участі в тортурах над українськими військовополоненими й цивільними заручниками. Свою участь у катуваннях він підтвердив на допиті. Катувати й ґвалтувати, за його словами, наказували працівники ФСБ росії.

Початок вироку рахуватимуть з 2021 року, коли його взяли під варту.