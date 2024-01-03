Суд дав 15 років вʼязниці коменданту катівні «Ізоляція»

Шевченківський районний суд Києва засудив до 15 років вʼязниці з конфіскацією майна колишнього коменданта донецької катівні «Ізоляція» Дениса Куликовського («Палича»).
Про це повідомляє «Суспільне» із зали суду.
Куликовського визнали винним в організації та особистій участі в тортурах над українськими військовополоненими й цивільними заручниками. Свою участь у катуваннях він підтвердив на допиті. Катувати й ґвалтувати, за його словами, наказували працівники ФСБ росії.
Початок вироку рахуватимуть з 2021 року, коли його взяли під варту.
- Дениса Куликовського затримали 9 листопада 2021 року в Києві. Розслідування справи завершили в червні 2022 року, після чого її передали до суду. Засідання здебільшого були закритими.
- У червні 2014 року в окупованому Донецьку бойовики захопили культурний і мистецький центр «Ізоляція», розташований на території колишнього заводу. Після захоплення вони облаштували там військову базу і табір для утримання мирних жителів і полонених зі Збройних сил України. Вони жорстоко поводилися з полоненими, застосовували до них психологічне та фізичне насильство, катували та примусово залучали до праці.
- Через «Ізоляцію» пройшли сотні людей, серед яких український журналіст та автор книги-збірки «В ізоляції», колишній бранець бойовиків «ДНР» Станіслав Асєєв. Прокуратура встановила понад 170 постраждалих. Правоохоронцям відомі понад 45 учасників тортур, 15 з яким заочно повідомили про підозру.