Накази катувати українців в «Ізоляції» віддавали працівники ФСБ Росії. Комендант катівні Куликовський дав перші свідчення

Служба безпеки України опублікувала свідчення колишнього бойовика «ДНР», який очолював незаконну в’язницю окупантів «Ізоляція». Пресслужба не називає імʼя чоловіка, але з тексту релізу зрозуміло, що йдеться про коменданта катівні Дениса Куликовського, якого затримали у Києві 9 листопада.

Саме цей бойовик з позивним «Палич» організовував катування полонених у незаконній тюрмі, а також ґвалтував людей та знущався з них.

У своїх свідченнях Куликовський розповів, що працював в «Ізоляції» з 2014 року, спершу був інспектором охорони і стежив за безпекою, а в грудні 2014 року став начальником катівні.

«Моя роль була витягнути правдиві, скажімо так, свідчення. При кожному допиті були присутні співробітники ФСБ, МДБ, лікар був, щоб відкачати людину, коли їй стане зле», — зазначив колишній комендант вʼязниці.

За його словами, до затриманих, які не йшли на співпрацю та не хотіли давати свідчення, застосовувалися тортури.

Куликовський зазначив, що «лікарем» там був Станіслав Симонов, він же пускав електричний струм до статевих органів полонених, рук та ніг — на мові бойовиків такий спосіб катувань називали «тапік». Раніше тортури електрикою активно застосовувалися НКВС у 1937 році та Гестапо у роки війни.

За непокору українців саджали в одиночні камери без туалетів [їм давали пусті пляшки тільки]. Також, за наказом Євдокимова Василя Вікторовича з позивним «Ленін», комендант змушував полонених добу стояти на ногах без їжі та води, аби вони дали свідчення.