Один з найбільших нафтопереробних заводів Британії продовжує торгівлю з російським «Лукойлом»

Один з найбільших британських нафтопереробних заводів уклав угоду про кредитну лінію з підрозділом російської компанії «Лукойл». Її засновником та акціонером є підсанкційний у Великій Британії мільярдер Вагіт Алекперов.

Про це повідомляє The Guardian.

Британська компанія Essar Oil ухвалила рішення про припинення імпорту російського палива після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Утім, як свідчать нещодавні звіти, Essar Oil надала кредитну лінію Litasco — підрозділу з торгівлі нафтою однієї з найбільших російських компаній «Лукойлу».

Essar Oil — частина Essar Group, що належить індійським мільярдерам, братам Руя. Компанія уклала договір з Litasco про «розширену платіжну лінію» на $500 мільйонів за сиру нафту. Угода фактично дозволяє Essar купувати паливо та платити пізніше.

Дворічний договір закінчився ще у травні 2023 року. Однак, перш ніж Essar виплатила борг Litasco, угоду продовжили до червня 2024-го.

Хоча на «Лукойл» і накладені санкції у США, компанія не є підсанкційною у Британії та ЄС. Сама Litasco не підпадає під санкції в жодній з країн.

Засновник «Лукойлу» Алекперов залишив посаду директора компанії незабаром після того, як потрапив під санкції, але він досі є акціонером компанії.

Верховний суду Британії в листопаді минулого року в суперечці Litasco із сенегальською нафтовою компанією постановив, що ані Litasco, ані «Лукойл» не можуть вважатися підконтрольними підсанкційному Алекперову.

Під час цієї справи сенегальська компанія стверджувала, що на Litasco слід накласти санкції, оскільки вона так чи інакше контролюється або Алекперовим, або путіним.

Суддя відкинув цей аргумент, заявивши, що путін не має жодного впливу на компанію. Він додав, що співробітництво з Litasco навряд чи принесе користь путіну.

Представник Essar Oil тоді заявив, ніби компанія повністю зупинила імпорт російського палива за багато місяців до встановленого урядом терміну і посилює власне виробництво. Він також додав, що організація буцімто діє твердо за законом.