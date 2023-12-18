Болгарія заборонила переробку російської нафти

Парламент Болгарії заборонив експортувати паливо, вироблене з російської нафти, з 1 січня 2024 року. Крім того, з 1 березня заводу «Лукойл» заборонили переробляти російську нафту.

Про це повідомило BTA.

Таким чином Болгарія достроково припинила дію винятку із заборони ЄС щодо імпорту російської нафти. Ця заборона була накладена Європейською комісією у 2022 році через специфічне географічне розташування Болгарії — її мали б скасувати 1 жовтня 2024 року.

До кінця грудня Національне митне агентство країни проведе інвентаризацію складів та перевірить запаси палива та сирої нафти. Паливо, яке не можна продати на ринку Болгарії з екологічних міркувань, можуть експортувати згідно з регламентом ЄС.

Водночас болгарські депутати підтримали скасування податку на імпорт і транзит російського природного газу до моменту, коли законодавство ЄС не встановить положення щодо визначення походження природного газу.