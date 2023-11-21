Болгарія закриває доступ до російської нафти, який дозволив Кремлю заробити €1 млрд

Болгарія припиняє імпорт російської сирої нафти з березня 2024 року, тобто на 6 місяців раніше, ніж планувалося. Уряд країни затвердив таке рішення після того, як стало відомо, що ця лазівка допомагала рф обходити західні санкції та дозволила Кремлю залучити додатковий мільярд євро на війну проти України.

Про це повідомляє Міненерго з посиланням на болгарське видання The Sofia Globe.

Зазначається, що відмова від російської нафти буде в два етапи: 1 січня наступного року в країні призупинять квотування експорту, а вже з 1 березня — повністю припинять імпорт та переробку нафти з росії.

Міністр фінансів Болгарії Ассен Васильєв наголосив, що таке рішення є корисним, оскільки воно не дає направляти гроші в росію, а також гарантує стабільність на внутрішньому ринку палива.

До того ж укладені домовленості допоможуть уникнути вотуму недовіри уряду, запланованого на 22 листопада 2023 року.