У Києві вже 16 постраждалих. Атака на столицю триває

У девʼяти районах Києва є наслідки російського ракетного обстрілу. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, складські приміщення, є пожежі. Наразі відомо про 16 постраждалих, інформує мер столиці Віталій Кличко.
- У Солом’янському районі горять дві багатоповерхівки, на місці 16 постраждалих.
- У Деснянському районі горить будівля супермаркету.
- У Дарницькому районі пошкоджені нежитлові будівлі.
- У Голосіївському районі уламки ракети впали в парку.
- У Печерському районі уламки впали на дах 9-поверхового житлового будинку та на ще одну багатоповерхівку і приватний будинок.
- В Оболонському районі теж горить житловий будинок, частина уламків впала на територію нежитлової забудови та складських приміщень.
- У Святошинському районі влучання в будівлю соціальної інфраструктури.
- У Подільському районі горить ринок, пошкоджена газова труба. Також уламки впали на нежитлову забудову, але можливе й загоряння в житловому секторі. Пошкоджено магістралі водопостачання, горять щонайменше шість авто.
- У Шевченківському районі уламки впали на відкриту місцевість.
Ракетна атака триває. Тривога оголошена ще з 05:53 ранку. Через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах. ДТЕК обіцяє відновити постачання електрики, щойно покращиться безпекова ситуація.