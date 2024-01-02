Київ і Харків перебувають під масованим ракетним ударом

Від ранку 2 січня росіяни атакують Київ і Харків різними типами ракет. У повітряному просторі досі перебуває група ракет, яка змінює свій вектор руху. Також можливі повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», оскільки в повітрі перебувають 9 МіГ-31К, інформують Повітряні сили.

За даними Київської військової адміністрації, рештки ракети вже впали в Печерському районі на дах житлової багатоповерхівки. В Оболонському районі уламки впали на територію складських приміщень, а в Голосіївському — на територію парку. Також є повідомлення про падіння уламків у Святошинському районі.

Через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах. ДТЕК обіцяє відновити постачання електрики, щойно покращиться безпекова ситуація.

Тим часом Харків перебуває під масованим ракетним ударом. «Дуже небезпечно зараз перебувати поза укриттям», — наголосив мер міста Ігор Терехов. Окупанти вже завдали по місту щонайменше чотири удари, зокрема по центру міста.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомляє про шістьох постраждалих та пошкодження багатоповерхівок та автомобілів.