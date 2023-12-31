Під час ракетної атаки чоловік сів у палаючу автівку і врятував інші машини. Поліцейські вручили йому подяку та іменний годинник

У Києві поліцейські відзначили чоловіка зі Святошинського району, який сів у палаючий автомобіль і врятував від вогню сусідні машини.
Про це повідомили у поліції Києва.
Під час ракетної атаки 29 грудня уламки впали на паркувальний майданчик у Святошинському районі, від чого зайнялося кілька автівок. Власник однієї з них не розгубився, сів у палаючу автівку і відігнав її від інших машин. Чоловік отримав опіки.
Правоохоронці завітали до нього додому, вручили подяку від начальника поліції Києва і подарували іменний годинник.
- Вранці 29 грудня російські війська завдали по Україні масованого удару. 122 ракетами та 36 дронами атакували Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя. Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. ППО збила 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів. Загинули близько 40 людей і понад 160 поранені. Рятувальна операція у Києві досі триває. Станом на 14:00 31 грудня у столиці від атаки загинули 23 людини.