У Венеції заборонять великі туристичні групи та гучномовці

Від червня 2024 року у Венеції заборонять гучномовці та туристичні групи на понад 25 людей. Таким чином влада міста намагається зменшити вплив масового туризму.

Про це пише BBC.

Заборону використання гучномовців обґрунтували тим, що вони можуть «спричинити плутанину та заворушення».

У 2019 році місто площею лише 7,6 квадратних кілометра прийняло майже 13 мільйонів туристів. Очікується, що в найближчі роки кількість відвідувачів перевищить рівень туристів до пандемії коронавірусу.