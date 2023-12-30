​Львівського бізнесмена, який пропонував одному з керівників ДБР $500 тисяч хабаря, відправили під варту

Суд відправив під варту львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, який нібито пропонував $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР.

Про це повідомила пресслужба Держбюро.

За рішенням суду, підозрюваний може внести заставу в розмірі 429,44 мільйона гривень.

За даними ДБР, підприємець нібито хотів дати хабаря за сприяння в поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час кримінального розслідування. Йшлося про кримінальну справу за фактом махінацій із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень.

За даними правоохоронців, шість контрактів повністю невиконані. Попри те що була повна оплата, підприємства поставили товар на склади військових частин не повністю щонайменше за сімома договорами. А вісім контрактів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців. За попередніми оцінками, сума збитків може перевищувати мільярд гривень.