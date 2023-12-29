Німеччина надала €24 мільйони на ремонт підстанції «Укренерго»

Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав угоду з Німецьким банком розвитку KfW щодо кредитування ремонту підстанції «Укренерго».

Про це повідомили в пресслужбі Мінфіну.

За словами Марченка, від лютого 2022 року завдяки співпраці з KfW залучили близько €133 мільйонів кредитних і грантових коштів на відновлення українських підстанцій.