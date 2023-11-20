Уряд: Енергообʼєкти в Україні отримали три рівні захисту

Уряд вирішив поділити на три рівні захист обʼєктів енергетичної інфраструктури.

Про це 20 листопада повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Енергообʼєкти отримали три рівні захисту:

Перший рівень — спорудження габіонів та бігбегів . Таким чином захищені 90 обʼєктів у 21 області від уламків дронів і ракет.

та . Таким чином захищені 90 обʼєктів у 21 області від уламків дронів і ракет. Другий — це захист від дронів і шахедів. З березня 2023 року будують бетонні конструкції навколо основної мережі «Укренерго». Так захищені 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях.

Третій — захист від ракет. У 14 областях захищають 22 підстанції від прямого влучання ракетами.

Усі проєктні рішення узгоджують з Генеральним штабом і Державною службою з надзвичайних ситуацій. Під час проєктування використовують також документацію від фахівців Британії та США.