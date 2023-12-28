Bloomberg: Прем’єр Шмигаль попросив термінової зустрічі з міжнародними донорами через «високу невизначеність» українського бюджету

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попросив екстреної зустрічі з міжнародними донорами, оскільки Україна зіткнулася з «надзвичайно високою невизначеністю» щодо свого бюджету у 2024 році.
Про це пише Bloomberg.
Видання посилається на лист українського премʼєра до Міжвідомчої координаційної платформи донорів (MDCP). За даними Bloomberg, у ньому йдеться, що фінансування потрібне уже в січні та має бути спрямоване на бюджетні потреби.
«Для підтримки макроекономічної стабільності вкрай важливо, щоб ми отримували достатнє, оперативне і передбачуване зовнішнє фінансування із січня 2024 року», — йдеться в листі, яке цитує Bloomberg.
Минулого тижня Міністерство фінансів України заявило, що на 2024 рік потребує $37,3 мільярда зовнішньої допомоги. У 2023 Україна отримала понад $42 мільярди такої підтримки.
За словами Шмигаля, координаційна платформа донорів має зосереджуватися на нагальних потребах бюджету — підтримці уряду, зарплатах вчителям, державним службовцям і виплаті пенсій.
«Навряд чи можливо вести будь-яку дискусію про проєкти відновлення та відбудови, коли ми боремося за виконання пріоритетів виживання у 2024 році», — зазначив Шмигаль у листі, з яким ознайомилися журналісти.
Шмигаль закликав донорів розпочати координацію, щоб спрямувати заморожені російські активи на відновлення України. Кремль «мусить заплатити за війну та руйнування — і це буде головним джерелом відновлення» в найближчі роки, деться у листі.
«Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб ліквідувати дефіцит фінансування, але ваша своєчасна підтримка зараз потрібна як ніколи», — додав Шмигаль.
- Єврокомісія запропонувала виділити Україні €50 мільярдів фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів. За словами фон дер Ляєн, ця допомога забезпечить перспективу і передбачуваність для уряду в Києві, а також «стимулюватиме інших донорів активізуватися». Проти цього плану виступила Угорщина.
- Віктор Орбан стверджував, що Україна не має отримувати великі суми з бюджету Євросоюзу, оскільки вона не є частиною блоку. За даними Reuters, інші лідери запевняли, що зможуть допомогти Україні без згоди Угорщини, але тоді гроші йтимуть не з бюджету ЄС.
- А Financial Times писало, що Євросоюз готує резервний план, щоб надати Україні €20 мільярдів в обхід вето премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.