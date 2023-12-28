Пакистан скасував святкування Нового року на знак солідарності з Палестиною

Виконувач обовʼязків глави уряду Пакистану Анваар-уль-Хак Какар на знак солідарності з палестинцями заборонив організовувати святкування Нового року в країні.

Про це повідомляє Radio Pakistan.

У своєму відеозверненні Какар закликав пакистанців зустріти Новий рік просто і скромно, щоб висловити солідарність із жителями сектора Гази.

Він також додав, що Пакистан відправив дві партії гуманітарної допомоги у сектор Гази. За його словами, найближчим часом відправлять третю партію.