Армія оборони Ізраїлю знайшла найбільший тунель ХАМАС у секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю виявила найбільший тунель бойовиків руху ХАМАС у секторі Гази. Він розташований лише за кілька сотень метрів від прикордонного переходу Ерез.

Про це пише The Times of Israel.

Тунель завдовжки приблизно чотири кілометри. У деяких місцях він опускається приблизно на 50 метрів під землю і достатньо широкий, щоб через нього могли проїхати транспортні засоби. Він не перетинає території Ізраїлю.

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Одну з шахт знайшли лише за 400 метрів від перехідного пункту Ерез, яким до нападу ХАМАС 7 жовтня до Ізраїлю переміщалися палестинські цивільні для роботи та по медичну допомогу.

За даними ЦАХАЛ, тунель має декілька водопровідних, електричних і комунікаційних ліній. Крім цього, у деяких частинах тунелю війська знайшли тривкі до вибухів двері, які мали запобігти проникненню ізраїльських військ. Усередині знайшли зброю бойовиків.