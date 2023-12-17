Армія оборони Ізраїлю знайшла найбільший тунель ХАМАС у секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю виявила найбільший тунель бойовиків руху ХАМАС у секторі Гази. Він розташований лише за кілька сотень метрів від прикордонного переходу Ерез.
Про це пише The Times of Israel.
Тунель завдовжки приблизно чотири кілометри. У деяких місцях він опускається приблизно на 50 метрів під землю і достатньо широкий, щоб через нього могли проїхати транспортні засоби. Він не перетинає території Ізраїлю.
Одну з шахт знайшли лише за 400 метрів від перехідного пункту Ерез, яким до нападу ХАМАС 7 жовтня до Ізраїлю переміщалися палестинські цивільні для роботи та по медичну допомогу.
За даними ЦАХАЛ, тунель має декілька водопровідних, електричних і комунікаційних ліній. Крім цього, у деяких частинах тунелю війська знайшли тривкі до вибухів двері, які мали запобігти проникненню ізраїльських військ. Усередині знайшли зброю бойовиків.
- 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю та вбили майже 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 200 людей були захоплені в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.
- 2 листопада армія Ізраїлю почала операцію зі знищення тунелів ХАМАС у секторі Гази. Бойові сапери використовують різні види роботів і вибухові пристрої.
- Армія Ізраїлю почала закачувати морську воду в тунелі ХАМАС. Ізраїльські чиновники кажуть, що бойовики використовують систему тунелів для маневрів на полі бою. Також там розташовані командні центри бойовиків, зберігаються зброя і боєприпаси. Також у тунелях утримують деяких заручників.