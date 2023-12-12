WSJ: Армія Ізраїлю почала закачувати морську воду в тунелі ХАМАС

Військові Ізраїлю почали закачувати морську воду в мережу тунелів ХАМАС у секторі Гази.

Про це Wall Street Journal розповіли американські посадовці, обізнані з операціями ізраїльських військових.

Речник міністра оборони Ізраїлю відмовився від коментарів, заявивши, що робота в тунелях засекречена.

Ізраїльські чиновники кажуть, що бойовики використовують систему тунелів для маневрів на полі бою. Також там розташовані командні центри бойовиків, зберігаються зброя і боєприпаси. Також у тунелях утримують деяких заручників.

За даними газети, операція триватиме тиждень.

Військові аналітики кажуть, що Ізраїлю знадобляться різні методи, щоб знищити або пошкодити тунелі. Окрім застосування морської води, ізраїльські військові намагалися атакувати мережу з авіації, закладали вибухівку за допомогою роботів, собак і безпілотників.

Наразі Ізраїль контролює близько 40% ексклаву над землею, однак тунелі залишаються великою перешкодою.