CNN: Терористи ХАМАС протягом двох років використовували стаціонарні телефони для планування атаки на Ізраїль

Осередок бойовиків ХАМАС протягом двох років використовував мережу стаціонарних телефонів, вбудованих у тунелі в секторі Гази, щоб планувати атаку на Ізраїль 7 жовтня.
Про це телеканалу CNN повідомили два джерела, обізнані з розвідданими США.
Завдяки телефонним лініям в тунелях ізраїльська розвідка не могла відстежувати переговори бойовиків. За даними американських спецслужб, протягом двох років цей осередок не користувався компʼютерами та мобільними телефонами. Бойовики залишалися в тіні й активізувалася тільки перед початком атаки 7 жовтня.
За словами одного із джерел CNN, бійці ХАМАС тренувалися протягом багатьох місяців і перебували у стані загальної готовності, але про конкретні плани вони дізналися лише напередодні атаки.
Ізраїльський чиновник розповів, що під час рейду в місті Дженін ізраїльські військові виявили захищені дротяні лінії звʼязку і камери відеоспостереження. Тоді в ЦАХАЛ заявили, що це був «центр координації та комунікації між терористами», який використовували для «передового спостереження і розвідки».
- Армія оборони Ізраїлю називає тунелі, побудовані ХАМАСом протягом останніх 15 років, «метро Гази». Тунелі утворюють величезний лабіринт, де зберігають ракети та боєприпаси. Також він дозволяє бойовикам пересуватися непоміченими. ЦАХАЛ стверджує, що там розташовані важливі командні центри ХАМАС.
- 85-річна ізраїльтянка Йохевед Ліфшиц, яка два тижні провела в полоні ХАМАС, розповіла, що коли її викрали, вона разом з іншими заручниками спала на матраці на підлозі в одному з тунелів.