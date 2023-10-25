CNN: Терористи ХАМАС протягом двох років використовували стаціонарні телефони для планування атаки на Ізраїль

Осередок бойовиків ХАМАС протягом двох років використовував мережу стаціонарних телефонів, вбудованих у тунелі в секторі Гази, щоб планувати атаку на Ізраїль 7 жовтня.

Про це телеканалу CNN повідомили два джерела, обізнані з розвідданими США.

Завдяки телефонним лініям в тунелях ізраїльська розвідка не могла відстежувати переговори бойовиків. За даними американських спецслужб, протягом двох років цей осередок не користувався компʼютерами та мобільними телефонами. Бойовики залишалися в тіні й активізувалася тільки перед початком атаки 7 жовтня.

За словами одного із джерел CNN, бійці ХАМАС тренувалися протягом багатьох місяців і перебували у стані загальної готовності, але про конкретні плани вони дізналися лише напередодні атаки.

Ізраїльський чиновник розповів, що під час рейду в місті Дженін ізраїльські військові виявили захищені дротяні лінії звʼязку і камери відеоспостереження. Тоді в ЦАХАЛ заявили, що це був «центр координації та комунікації між терористами», який використовували для «передового спостереження і розвідки».