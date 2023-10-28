NYT: Бойовики руху ХАМАС за роки накопичили в тунелях значні запаси їжі та палива

Бойовики руху ХАМАС накопичили значні запаси пального та їжі, які тримають у тунелях. Про це пише американська газета The New York Times із посиланням на арабських і західних чиновників.

За їхніми словами, ХАМАС витратив роки на будівництво десятків кілометрів тунелів, де він накопичив фактично все необхідне для затяжної боротьби — продукти й паливо. ХАМАС має сотні тисяч галонів палива для транспортних засобів і ракет; схованки з боєприпасами, вибухівкою та матеріалами для їхнього виготовлення; запаси їжі, води та медикаментів.

Високопоставлений ліванський чиновник заявив, що ХАМАС має достатньо запасів, щоб продовжувати бойові дії протягом трьох-чотирьох місяців без поповнення запасів.

ХАМАС мало говорить про свою ситуацію з поставками, але уряд, яким він керує в секторі Гази, заявляє, що має аварійний запас палива, який швидко виснажується. Однак ці запаси палива — окремі від тих 211–264 тисяч галонів бензину та дизельного палива, які є в ХАМАС.

Через блокаду Гази, яка розпочалася після вторгнення ХАМАС, місцеві мають самі знаходити їжу і воду, тільки нещодавно туди пропустили гуманітарну допомогу.

Американський телеканал CNN повідомляв, що ХАМАС протягом двох років використовував мережу стаціонарних телефонів, вбудованих у тунелі в секторі Гази, щоб планувати атаку на Ізраїль 7 жовтня.