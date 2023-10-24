Україна підтвердила загибель двох дітей у секторі Гази. Загальна кількість жертв зросла до 19

МЗС України підтвердило загибель в секторі Гази двох українських дітей 2014 та 2017 років народження — дані про них уже встановили.

Представництво України в місті Рамалла зʼясовує всі обставини трагедії та підтримує звʼязок із родичами, повідомив «Бабелю» речник МЗС України Олег Ніколенко.

Загальна кількість підтверджених жертв серед українців в Ізраїлі: 19 загиблих та один зниклий безвісти. У секторі Гази — троє загиблих.

З початку нападу ХАМАС на Ізраїль країну залишили 3 500 українців, з яких евакуаційними рейсами виїхали 520. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що це громадяни, які мають виключно українські паспорти — без подвійного громадянства.

«Ті громадяни, які звернулися до посольства з проханням про евакуацію, фактично всі виїхали чи за допомогою посольства, чи самотужки», — сказав Корнійчук.

Наразі дипломати продовжують допомагати тим, хто опинився без грошей або чиї рейси скасували.