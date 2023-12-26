ООН призначила міністра фінансів Нідерландів координатором гуманітарної допомоги сектору Гази

Організація Обʼєднаних Націй призначила координаторку для нагляду за відправленням гуманітарної допомоги в сектор Гази. Нею стала міністр фінансів і віцепремʼєр-міністр Нідерландів Сіґрід Кааґ.
Про це пише Reuters.
Це призначення є в резолюції про збільшення обсягу гуманітарної допомоги в секторі Гази, схваленій Радою безпеки ООН.
Раніше Сіґрід Кааґ обіймала посади міністра закордонних справ Нідерландів і міністра зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва. Вона розпочне роботу на посаді координаторки 8 січня 2024 року.
«У цій ролі вона координує, контролює та інспектує вантажі допомоги, що доставляються до Гази», — йдеться в заяві ООН.
Кааґ також має створити робочу модель для прискорення доставки гуманітарної допомоги в ексклав через треті країни.
- За оцінками Організації Обʼєднаних Націй близько 576 тисяч людей у секторі Гази голодують, а ексклав отримує близько 10% від необхідної кількості продовольства.
- Президент Ізраїлю Ісаак Герцог звинуватив ООН у нестачі їжі в ексклаві. За його словами, сектор Гази отримав би втричі більше гуманітарної допомоги, якби ООН виконувала свою роботу належним чином.