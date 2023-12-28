Україна повернула кримінальну відповідальність за контрабанду. Президент Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди.

Законопроєкт передбачає, зокрема, збільшення порогу відповідальності для товарної контрабанди в пʼять разів, а для підакцизних товарів — у два рази. Також він пропонує кримінальну відповідальність за контрабанду: із 1 січня 2024 року щодо підакцизних товарів і з 1 липня 2024 року — для решти товарів.

Контрабанда поза митним контролем каратиметься великим штрафом — від 10 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторну контрабанду передбачено від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, за організовану — від 7 до 11 років із конфіскацією майна.

Проводити досудові розслідування у кримінальних провадженнях матимуть право детективи органів Бюро економічної безпеки після перезавантаження органу.