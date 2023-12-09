Парламент ухвалив проєкт закону про криміналізацію контрабанди. Чому це важливо

Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт № 5420 про криміналізацію контрабанди. За проголосували 248 депутатів.

Проєкт закону ухвалили в редакції, у яку внесли правки, запропоновані представниками бізнесу. Він важливий для співпраці з Міжнародним валютним фондом та отримання від Європейського Союзу макрофінансової допомоги на €1,5 мільярда.

Законопроєкт передбачає, зокрема, збільшення порогу відповідальності для товарної контрабанди в пʼять разів, а для підакцизних товарів — у два рази. Також він пропонує кримінальну відповідальність за контрабанду: із 1 січня 2024 року щодо підакцизних товарів і з 1 липня 2024 року — для решти товарів.

Проводити досудові розслідування у кримінальних провадженнях матимуть право детективи органів Бюро економічної безпеки, але вже після перезавантження органу.