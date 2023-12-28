Тіла трьох розстріляних росіянами українських полонених евакуювали. Це були бійці 82-ої бригади ДШВ

Тіла трьох розстріляних росіянами українських полонених евакуювали. Це були бійці 82-ої окремої десантно-штурмової бригади, які потрапили у полон, отримавши поранення та контузії.

Про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Це кримінальне правопорушення внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань, матеріали справи передадуть до Міжнародного кримінального суду, зазначили у командуванні.

«Рано чи пізно, військові злочинці з російської федерації будуть відповідати за свої звірства перед міжнародним кримінальним трибуналом», — наголосили у ДШВ.