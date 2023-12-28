FT: США, Британія, Японія і Канада запропонували G7 план конфіскації російських активів на суму $300 мільярдів

Сполучені Штати, Велика Британія, Японія та Канада запропонували іншим країнам G7 підготувати плани конфіскації російських активів.
Про це пише Financial Times.
Західні країни заморозили активи російського центробанку на суму $300 мільярдів.
Відповідно до планів, запропонованих чотирма країнами, «Велика сімка» має створити три робочі групи для вивчення правових основ конфіскації, фактичного способу і ризиків конфіскації, а також можливості передачі конфіскованих активів Україні.
Офіційного рішення на користь конфіскації ще не ухвалили, але у Вашингтоні вважають, що завчасне планування допоможе швидко їх реалізувати в разі узгодження.
Наступна зустріч глав держав G7 відбудеться наприкінці лютого, а конкретний план хочуть узгодити до других роковин повномасштабного вторгнення росії в Україну — 24 лютого 2024 року, пише FT.
Німеччина, Франція, Італія та ЄС поки що обережно висловлюються щодо конфіскації російських активів. Кілька європейських міністрів наголосили на необхідності збереження таємниці обговорень і ретельному розгляді юридичних деталей.
Італія, яка наступного року головуватиме в G7, стурбована можливою помстою з боку росії через конфіскацію активів. Рим боїться за майбутнє своїх компаній, що працюють у рф. Москва вже заявила, що розірве дипломатичні відносини зі США у відповідь на будь-яку конфіскацію активів.
Хоча США ще публічно не закликали до конфіскації російських активів, посадовці з Вашингтону надіслали своїм колегам у G7 документ, в якому йдеться, що конфіскація активів була б цілком законною та юридично правильною відповіддю на російську агресію.
- Раніше Financial Times писала, що США пропонують передати Україні заморожені активи російського Центробанку як «аванс» компенсації за збитки від війни.
- 7 вересня у США заявили, що вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів. Ідеться про $5,4 мільйона, які підуть на підтримку українських ветеранів. Після цього Естонія заявила, що планує стати першою країною в ЄС, яка передасть Україні конфісковані російські активи (приблизно €38 мільйонів). Тим часом лідери ЄС схвалили план передачі Україні доходів від заморожених російських активів.