Nikkei: путін сказав Сі Цзіньпіну, що росія воюватиме в Україні щонайменше пʼять років

Президент росії володимир путін під час візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна до Москви у березні 2023 року сказав, що росія має намір воювати в Україні щонайменше пʼять років.
Про це пише японське видання Nikkei з посиланням на власні джерела.
Видання пише, що путін сказав це, аби попередити Сі Цзіньпіна не змінювати своєї проросійської позиції. Так він намагався запевнити Китай, що затяжна війна вигідна самому Китаю, а Москва зрештою вийде з неї переможцем, незважаючи на те, що на той момент ситуація не складалася на її користь.
Американське видання The New York Times з посиланням на власні джерела писало, що путін з вересня через посередників передає Україні і західним партнерам намір припинити вогонь і заморозити бойові дії в теперішніх кордонах — тобто залишити росії окуповані території. Він може це робити, аби створити ілюзію руху до миру напередодні президентських виборів у росії, вважаючи, що така атмосфера сприятиме йому під час голосування, пише Nikkei.
Проте слова путіна могли не повністю переконати Сі Цзіньпіна. Якщо війна між росією та Україною затягнеться, це суттєво вплине на плани та амбіції лідера КНР під час його третього президентського терміну. Крім того, це також може завадити головному плану Сі Цзіньпіна обʼєднати материковий Китай з Тайванем.
Якщо війна в Україні справді триватиме пʼять років, як нібито заявив путін, це також спричинить ще більший тиск на Китай з боку західних країн та вдарить по економіці країни через її співпрацю з росією.
- 20—22 березня 2023 року президент Китаю Сі Цзіньпін відвідав з офіційним візитом Москву. Два дні він проводив перемовини з президентом рф володимиром путіним. За результатами зустрічі сторони опублікували спільні заяви, в яких ішлося про нарощування торгівлі та співпраці в усіх сферах. Щодо України, то Китай знову закликав до миру та перемовин, а також наголосив, що принципи Статуту ООН мають бути дотримані.
- З початку повномасштабного вторгнення росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував рф і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї. Загальна торгівля Китаю з росією досягла рекордно високого рівня у 2022 році — $190 мільярдів, що на 30% більше, ніж роком раніше.
- 24 лютого 2023 року Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало «мирний план» врегулювання війни рф проти України. Пекін закликає до переговорів. Він містить 12 принципів, які, на переконання авторів, мають сприяти закінченню війни рф проти України. Слово «війна» в документі не згадується — в англійській версії документа автори використовують слова «конфлікт» і «українська криза».