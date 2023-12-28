Nikkei: путін сказав Сі Цзіньпіну, що росія воюватиме в Україні щонайменше пʼять років

Президент росії володимир путін під час візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна до Москви у березні 2023 року сказав, що росія має намір воювати в Україні щонайменше пʼять років.

Про це пише японське видання Nikkei з посиланням на власні джерела.

Видання пише, що путін сказав це, аби попередити Сі Цзіньпіна не змінювати своєї проросійської позиції. Так він намагався запевнити Китай, що затяжна війна вигідна самому Китаю, а Москва зрештою вийде з неї переможцем, незважаючи на те, що на той момент ситуація не складалася на її користь.

Американське видання The New York Times з посиланням на власні джерела писало, що путін з вересня через посередників передає Україні і західним партнерам намір припинити вогонь і заморозити бойові дії в теперішніх кордонах — тобто залишити росії окуповані території. Він може це робити, аби створити ілюзію руху до миру напередодні президентських виборів у росії, вважаючи, що така атмосфера сприятиме йому під час голосування, пише Nikkei.

Проте слова путіна могли не повністю переконати Сі Цзіньпіна. Якщо війна між росією та Україною затягнеться, це суттєво вплине на плани та амбіції лідера КНР під час його третього президентського терміну. Крім того, це також може завадити головному плану Сі Цзіньпіна обʼєднати материковий Китай з Тайванем.

Якщо війна в Україні справді триватиме пʼять років, як нібито заявив путін, це також спричинить ще більший тиск на Китай з боку західних країн та вдарить по економіці країни через її співпрацю з росією.