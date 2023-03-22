Bloomberg: Сі Цзіньпін підтримує путіна у боротьбі проти США, але поки відмовляється від масштабної газової угоди

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час дводенного візиту до росії підтримав її президента володимира путіна у критиці Заходу, США та НАТО. Але він поки відмовляється від критично важливої для рф газової угоди.

Про це пише Bloomberg.

Перший візит Сі до росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну був політичною перемогою для обох лідерів. Президент Китаю отримав можливість зміцнити свій імідж світового гравця та покритикувати США, тоді як путін зміг продемонеструвати, що досі користується підтримкою світових лідерів, зокрема Китаю у той момент, коли Захід намагається всіляко його ізолювати.

Але відсутність прогресу в деяких важливих угодах, зокрема енергетичних, свідчить про те, що Китай поки неготовий занадто тісно привʼязуватися до рф. Сі Цзіньпін хоче уникнути жорсткіших економічних санкцій з боку Заходу, але водночас зберегти партнерство росії.

«План Сі полягає в тому, щоб знайти баланс: Китай хоче, щоб росія вижила, але не хоче, щоб вважали, що він повністю підтримує росію. Проблема в тому, що коли війна сягне такого моменту, що росія опиниться в ще більш невигідному становищі і потребуватиме економічної та військової підтримки Китаю, щоб вижити, що робитиме Китай? Тоді Китаю доведеться зробити складніший вибір», — сказав доцент Міського університету Гонконгу Дуншу Лю, який спеціалізується на китайській політиці.

Росія обіцяє до 2030 року постачати в Китай щонайменше 98 мільярдів кубометрів газу на рік. Але для цього їй не вистачає інфраструктури, тому Москва лобіює будівництво газопроводу «Сила Сибіру — 2». І хоча сам путін запевнив, що на перемовинах були погоджені «майже всі» деталі, сам Сі цього не підтверджує. Немає цього і в підсумкових документах. Та і навіть 98 мільярдів кубометрів все одно набагато менше ніж ті обсяги, які росія постачала в Європу до початку вторгнення.

Китай не поспішає робити ту саму помилку, що і Європа, і намагається диверсифікувати поставки газу, щоб не залежати від росії.

«Якщо росія не зробить надзвичайно приємну пропозицію, Китай може чекати скільки завгодно. Додатковий газ із росії не потрібен, особливо після економічного спаду, викликаного карантином», — зазначив старший аналітик Energy Policy Research Foundation Батт Одгерел.