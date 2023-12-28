У Великій Британії вперше за 50 років дозволять продавати вино у пінтах

У Великій Британії знову дозволили продавати вино у пінтах. Пляшки обʼємом 568 мл зʼявляться на полицях супермаркетів, а також у пабах, клубах і ресторанах — це стало можливим після виходу Великої Британії зі складу ЄС.

Про це повідомив британський уряд.

У 2024 році винороби Великої Британії зможуть продавати свою продукцію в пляшках обʼємом 200, 500 та 568 мл. При цьому для бізнесу не буде юридичного зобовʼязання продавати вино у пінтах.

Пляшки вина обʼємом у пінту продавались у Великій Британії до її приєднання до Спільного ринку Європейського Союзу у 1973 році. Їх, як вважають, також полюбляв один із найвідоміших британських премʼєр-міністрів Вінстон Черчилль.

Повернення до пінт, а також до інших імперських мір стало одним із аргументів прихильників виходу Британії з Євросоюзу. Наразі тихе вино не можна продавати у пляшках обʼємом 200 мл, а ігристе — 500 мл. За законом, паби повинні продавати вино в малих (125 мл), середніх (175 мл) або великих (250 мл) склянках.