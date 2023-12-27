Від початку повномасштабної війни в Естонії пройшли підготовку 1 300 українських військових

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Естонія забезпечила навчання понад 1 300 українських військових.
Про це повідомляє естонський мовник ERR.
«Від початку війни ми підготували понад 1 300 українських солдатів. Це переважно базова підготовка, а також артилерійські та снайперські навчання і кіберпідготовка», — розповів речник Міноборони Естонії Роланд Муроф.
Як й естонські військові, українці проходять підготовку в різних військових частинах. Різні підрозділи беруть участь у підготовці українців разом з інструкторами.
«У кожному навчальному курсі важливою частиною є обмін знаннями та досвідом, і він є двостороннім. Сили оборони уважно стежать за тим, що відбувається в Україні, а також збирають відгуки та засвоюють досвід українських підрозділів і військових», — зазначив пресофіцер Збройних сил Естонії.
Витрати на підготовку українських військових покриваються як на двосторонній основі, так і в рамках місії військової допомоги EUMAM від ЄС.
«Ми запросили часткову компенсацію витрат від Європейського Союзу, але поки що виплат не було», — сказав Муроф.
- У середині листопада Міністерство оборони Великої Британії оголосило, що британські Збройні сили підготували загалом 52 тисячі українських військових, зокрема 30 тисяч українців за лондонською програмою Interflex. У рамках цієї ж програми українців також навчали Канада, Нова Зеландія, Норвегія, Данія, Фінляндія, Швеція, Литва, Нідерланди, Австралія та Румунія.
- 28 листопада Рада ЄС виділила додаткові €194 мільйони на фінансування місії Євросоюзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine). Підтримку нададуть через Європейський фонд миру. Ці кошти витратять на летальне і нелетальне обладнання та на підтримку тренувань.