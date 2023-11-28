Рада ЄС виділила €194 мільйони на навчання українських військових

Рада ЄС виділила додаткові €194 мільйони на фінансування місії Євросоюзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).

Про це йдеться на сайті Євроради.

Підтримку нададуть через Європейський фонд миру. Ці кошти витратять на летальне і нелетальне обладнання та на підтримку тренувань. Загалом на фінансування навчань для українців направили €255 мільйонів.