Генштаб: росія втратила 790 окупантів і 14 танків упродовж доби

Протягом минулої доби відбулося 80 боєзіткнень між Силами оборони України й російським військом. Останнє втратило ще 790 окупантів, 14 танків, 17 бойових бронемашин та інше.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Росіяни завдавали авіаційних ударів у Чернігівській, Харківській, Луганській, Донецькій і Херсонській областях. Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів восьми регіонів.

Українські військові відбили атаки окупантів на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ