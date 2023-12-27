Генштаб: росія втратила 790 окупантів і 14 танків упродовж доби

Протягом минулої доби відбулося 80 боєзіткнень між Силами оборони України й російським військом. Останнє втратило ще 790 окупантів, 14 танків, 17 бойових бронемашин та інше.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Росіяни завдавали авіаційних ударів у Чернігівській, Харківській, Луганській, Донецькій і Херсонській областях. Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів восьми регіонів.
Українські військові відбили атаки окупантів на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому та Херсонському напрямках.
- Головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські війська ще ведуть бої на околиці Марʼїнки Донецької області, але вже готують позиції за містом. Фактично міста більше не існує, росіяни перекопують снарядами кожен метр.
- Міністр оборони росії Сергій Шойгу 25 грудня доповів президенту рф володимиру путіну про повну окупацію міста Марʼїнка на Донеччині. За його словами, взяття міста дозволило відсунути артилерію ЗСУ від Донецька і дало «додаткові можливості для подальших дій у цьому напрямку».