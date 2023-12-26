Залужний: Сили оборони ще ведуть бої на околиці Марʼїнки, але життя наших бійців нам важливіше

Головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські війська ще ведуть бої на околиці Марʼїнки Донецької області, але вже готують позиції за містом.

Про це він сказав під час пресконференції.

У Марʼїнці росіяни застосовують тактику, як проти Бахмуту — перекопують снарядами кожен метр.

«Ми захищаємо кожен клаптик нашої землі. Кожен клаптик. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекопувати це місце разом із камінням, із землею, із нашими бійцями, життя наших бійців нам важливіше», — наголосив Залужний.

За його словами, станом на 26 грудня українські війська ще перебувають у північній частині Марʼїнки, і підготували оборонний рубіж поза містом.

«Я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує», — заявив головнокомандувач ЗСУ.