В ЗСУ спростували заяви російського міністра Шойгу про захоплення Марʼїнки

Міністр оборони росії Сергій Шойгу 25 грудня доповів президенту рф володимиру путіну про повну окупацію міста Марʼїнка на Донеччині. За його словами, взяття міста дозволило відсунути артилерію ЗСУ від Донецька і дало «додаткові можливості для подальших дій в цьому напрямку».
Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону заявив, що бої за Марʼїнку тривають.
«Зараз наші військові перебувають в адміністративних межах Марʼїнки, але місто повністю знищене. Говорити про повне захоплення Марʼїнки некоректно», — сказав він.
- Активні бої за Марʼїнку, що за 23 км від Донецька, тривають від березня 2022 року. Це місто вже на 100% знищене. Росіяни кілька разів заявляли про його взяття, але українські війська тримали його частину. Останні місяці 2023 року оборонці займали західні райони Марʼїнки.
- Більшість цивільного населення евакуювали ще у 2022 році. До великої війни там жили майже 9 400 людей.