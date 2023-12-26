Російські війська обстріляли залізничний вокзал Херсону й евакуаційний потяг. Загинув поліцейський

Російські війська обстріляли залізничний вокзал Херсону й евакуаційний потяг.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

На вокзалі Херсону на евакуацію чекали 140 людей, повідомили у МВС. Після обстрілу почалася термінова евакуація, але двоє цивільних не встигли — їх поранено. Також загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини, ще двоє правоохоронців поранені.

Від обстрілу постраждали кілька працівників «Укрзалізниці». Пасажири в укритті, повідомили в пресслужбі УЗ. Ситуація контрольована, залізничники готові продовжувати рух, хоча вокзал і рухомий склад пошкоджені.

Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що росіяни обстрілювали місто понад дві години.

Згодом «Укрзалізниця» повідомила, що пасажири херсонського поїзда дісталися Миколаєва автобусами. Поїзд до Києва вирушить за диспетчерським розкладом.

Рейси з Краматорська, Львова та Києва у напрямку Херсона 27 грудня попередньо прямуватимуть до Миколаєва. «Укрзалізниця» оцінює пошкодження вокзалу, вагонів та слідкує за станом поранених працівників компанії.