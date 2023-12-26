Росіяни атакували Херсонщину. Є загиблі

Російські окупанти вдень 26 грудня атакували Херсонську область. Двоє людей загинули.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Опівдні росіяни випустили щонайменше 26 снарядів по Микільському. Там пошкоджені десятки будинків, а з-під завалів одного з них дістали тіло загиблого 71-річного чоловіка.

Олешківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення звичаїв війни та умисного вбивства.

Також окупанти обстріляли Тягинку. Там теж загинула одна людина.