Пропагандиста Юрія Подоляку заочно засудили на 12 років

Український суд визнав пропагандиста Юрія Подоляку винним у колабораціонізмі та виправдовуванні агресії росії. Йому заочно присудили 12 років увʼязнення.
Про це пише Офіс генпрокурора.
За даними слідства, блогер називає себе головним спікером війни і каже, що допомагає росіянам «мобилизоваться и держать информационный удар». Він розповсюджує російську пропаганду, виправдовує поразки російських окупантів тощо.
Юрій Подоляка народився у Сумах і жив там до 2014 року, після чого виїхав до росії. Його майно на території Сумської області арештував суд.
- У вересні СБУ оголосила підозру блогеру Юрію Подоляці за держзраду. Він допомагав окупантам завдавати ракетних ударів по Миколаєву.
- Раніше Юрію Подоляці повідомили про підозри у виправдовуванні російської агресії проти України (ч. 2 ст. 436-2 ККУ), діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ч. 2 ст. 109 ККУ), поширення матеріалів із закликами до зміни кордонів (ч. 1 ст. 110 ККУ) та у пропаганді війни (ст. 436 ККУ).