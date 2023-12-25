Нацполіція розпочала понад 107 тисяч розслідувань злочинів окупантів і їхніх пособників

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції розпочали 107 207 кримінальних проваджень за злочини російських окупантів та їхніх пособників.

Про це пише Нацполіція.

Слідчі відкрили 92 722 провадження за порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 ККУ), 9 249 — за посягання на територіальну цілісність України (ст. 110), 3 508 — за колабораціонізм (ст. 111-1) та 236 за державну зраду (ст. 111).

Ще 75 кримінальних проваджень правоохоронці відкрили за вчиненням російськими окупантами сексуального насильства.

Поліцейські також виявили 88 місць увʼязнення та катівень на деокупованих територіях. Найбільше було на Харківщині (28) та Запоріжжі (26).