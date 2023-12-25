Сили ППО знищили 28 безпілотників та дві ракети. В Одесі пошкодило припортову інфраструктуру

У ніч проти 25 грудня росіяни випустили ракету Х-59 в напрямку Кропивницького і ракету Х-31П в напрямку Чорноморська на Одещині. Обидві ракети знищили українські оборонці, а також збили 28 дронів з 31.
Про це повідомили Повітряні сили.
ППО знищила 17 дронів на Одещині, два безпілотники на Херсонщині, по одному — на Миколаївщині та на Кіровоградщині, уточнили Сили оборони півдня.
Уламки дрона пошкодили технічні приміщення у припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі уламки пошкодили недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого обʼєкта. Люди не постраждали, а пожежу ліквідували.
У Бериславському районі Херсонщини не вдалось уникнути влучання — у складських приміщеннях спалахнула пожежа, яку вже ліквідували.
- За минулу добу росія втратила два літаки — винищувач-бомбардувальник Су-34 та багатоцільовий винищувач Су-30.