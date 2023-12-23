У Лондоні поліція затримала підозрюваного в крадіжці картини Бенксі

У Лондоні поліція затримала одного підозрюваного в крадіжці нової картини британського вуличного художника Бенксі.
Про це повідомляє Sky News.
«У звʼязку з інцидентом затримано одного чоловіка, підозрюваного в крадіжці та завданні шкоди. Він залишається під вартою», — йдеться в заяві правоохоронців.
Дорожний знак з намальованим на ньому трьома безпілотниками викрали двоє чоловіків у цивільному одязі та відвезли в невідомому напрямку. Цей момент потрапив на відео.
Свідки повідомляють, що крадії витратили на демонтаж знаку з малюнком Бенксі «лише хвилину».
- Раніше в англійському місті Дувр знесли будівлю з малюнком Бенксі. Твір оцінили в мільйон фунтів стерлінгів ($1,2 мільйона), а подружжя з міста Лоустофт витратило майже $250 тисяч, щоб видалити графіті Бенксі зі свого будинку.