У Лондоні вкрали нову картину Бенксі

У Лондоні невідомі викрали нову роботу вуличного художника Бенксі. Це сталося менш ніж за годину після того, як художник визнав своє авторство.
За свідченнями очевидців, дорожний знак з намальованим на ньому трьома безпілотниками викрали двоє чоловіків у цивільному одязі та відвезли в невідомому напрямку. Свідки повідомляють, що крадії витратили на демонтаж знаку з малюнком Бенксі «лише хвилину».
- 2 грудня 2022 року киянин вирішив зрізати зі стіни зруйнованого будинку в Гостомелі графіті Бенксі «Жінка в протигазі», а потім продати. До цього він залучив інших чоловіків, яким сказав, що має дозволи на демонтаж муралу. Чоловіка затримали після того, як графіті зрізали й обмотали плівкою, але не встигли завантажити в машину — зʼявилася поліція.