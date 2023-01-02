Чоловіку, який намагався вкрасти графіті Бенксі, повідомили про підозру

Чоловіку, який у Гостомелі намагався вкрасти графіті анонімного вуличного художника Бенксі, повідомили про підозру в крадіжці.

Про це Офіс генерального прокурора оголосив 2 січня.

Підозрюють чоловіка в крадіжці в особливо великих розмірах. Тепер йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Голова Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що експерти оцінили графіті «Жінка в протигазі» у 9 мільйонів гривень.

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2 грудня киянин вирішив зрізати зі стіни зруйнованого будинку в Гостомелі графіті Бенксі «Жінка в протигазі», а потім продати. До цього він залучив інших чоловіків, яким сказав, що має дозволи на демонтаж муралу. Чоловіка затримали після того, як графіті зрізали і обмотали плівкою, але не встигли завантажити в машину — зʼявилася поліція.