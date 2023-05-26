У Великій Британії подружжя витратило майже $250 тисяч, щоб видалити графіті Бенксі зі свого будинку

У серпні 2021 року анонімний художник Бенксі намалював чайку заввишки майже шість метрів на будинку в Лоустофті, в британському графстві Суффолк. Але власники будинку Гаррі та Гокіан Куттс зрештою вирішили видалити малюнок, пише Yahoo News.

The Times

За словами подружжя, графіті перетворило їхнє життя на «справжній кошмар».

Представники міської ради повідомили їм, що збереження графіті коштуватиме £40 тисяч (близько $49 500). Згодом виявилося, що малюнок треба додатково захищати від вандалів.

«Мені довелося найняти нічного сторожа, щоб доглядати за ним після того, як хтось викрав частину і спробував продати її на Facebook. Іншим разом вандалів спіймали з дюжиною горщиків білої фарби. Мабуть, її збиралися зафарбувати», — розповів Гаррі Куттс.

Видалення графіті коштувало парі £200 тисяч (близько $247 тисяч). Кран зняв роботу Бенксі цілим шматком.

«Спочатку це вочевидь було неймовірно, але з плином часу стало надзвичайно напружувати. Я не впевнений, що Бенксі усвідомлює непередбачені наслідки для домовласників. Якби ми могли повернути час назад, ми б це зробили», — прокоментував Коуттс.