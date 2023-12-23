ХАМАС втратив звʼязок з групою бойовиків, відповідальною за заручників

Бойовики стверджують, що це сталося, коли Ізраїль бомбардував сектор Гази. ХАМАС також вважає, що заручники загинули через ці удари.

Палестинський рух ХАМАС заявляє, що втратив звʼязок з групою, відповідальною за пʼятьох ізраїльських заручників.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю і вбили майже 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 200 людей вони захопили в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.

24 листопада розпочалося перемирʼя між Ізраїлем і ХАМАС. Під час семиденного перемирʼя Ізраїль домігся звільнення понад 100 заручників. У полоні на території Гази залишаються приблизно 130 ізраїльтян та іноземних громадян.

2 грудня міністр оборони Ізраїлю заявив, що ЦАХАЛ відновлює бойові дії в секторі Гази після того, як переговорну групу в Катарі відправили додому, оскільки переговори про продовження перемирʼя зайшли «в глухий кут».

21 грудня ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю припинити бої на тиждень і обмінятися заручниками. Бойовики заявили, що не будуть обговорювати звільнення ізраїльських полонених, доки не набуде чинності режим припинення вогню. Ізраїль пропонував ХАМАС звільнити 40 заручників, зокрема всіх жінок і дітей, а також літніх чоловіків, які потребують термінової медичної допомоги. Натомість обіцяли призупинити наземні та повітряні операції в секторі Гази на тиждень і дозволити передачу гуманітарної допомоги в ексклав.

Станом на 23 грудня в секторі Гази тривають бої. Підконтрольна ХАМАС санітарна служба Гази заявила, що в секторі від атак Ізраїлю вже загинули близько 20 200 людей, а 53 688 людей отримали поранення.