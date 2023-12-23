Президент затвердив два санкційні пакети РНБО

Президент Володимир Зеленський увів у дію два пакети санкцій Ради національної безпеки і оборони України.
Про це йдеться в указі президента.
Персональні обмеження вводять проти 43 людей, більшість з яких громадяни росії, також серед них є громадяни Латвії, України та Великої Британії. Санкції стосуються й 119 компаній, які здебільшого зареєстровані в росії або на окупованих територіях України.
Ще одним указом Зеленський увів санкції проти восьми людей і 15 компаній.
Нові обмеження заморожують активи підсанкційних фізосіб і компаній в Україні та забороняють торгувати з ними. Їх запровадили терміном від пʼяти до десяти років.
Міністерство закордонних справ тепер повинне поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і разом з цим закликати їх запровадити такі ж.
- 7 грудня Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про нові санкції проти громадян росії, Молдови, Німеччини й Узбекистану та низки компаній, повʼязаних із Кремлем.