Президент затвердив два санкційні пакети РНБО

Президент Володимир Зеленський увів у дію два пакети санкцій Ради національної безпеки і оборони України.

Про це йдеться в указі президента.

Персональні обмеження вводять проти 43 людей, більшість з яких громадяни росії, також серед них є громадяни Латвії, України та Великої Британії. Санкції стосуються й 119 компаній, які здебільшого зареєстровані в росії або на окупованих територіях України.

Ще одним указом Зеленський увів санкції проти восьми людей і 15 компаній.

Нові обмеження заморожують активи підсанкційних фізосіб і компаній в Україні та забороняють торгувати з ними. Їх запровадили терміном від пʼяти до десяти років.

Міністерство закордонних справ тепер повинне поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і разом з цим закликати їх запровадити такі ж.