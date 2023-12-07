Зеленський увів у дію додаткові санкції РНБО проти росії і помічників Кремля

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про нові санкції проти громадян росії, Молдови, Німеччини та Узбекистану і низки компаній.

Про це йдеться в указі президента № 813/2023.

Рішенням РНБО до списку потрапили російські топменеджери та чиновники, а також низка компаній і виробників озброєння. Там є компанії, які зареєстровані на території особливої економічної зони «Алабуга» в Татарстані, де росіяни збудували виробництво дронів Shahed. Санкції заморожують їхні активи в Україні та забороняють торгувати з ними.

У санкційний список потрапили 181 компанія та 185 людей. Більшість з них — громадяни росії. Серед них Дмитро Ребус — директор та засновник товариства з обмеженою відповідальністю «ВМК», постачальника електроніки для російської військової техніки, і Борис Островський — співзасновник ТОВ «Файл Лайн», провідного постачальника електронних компонентів виробництва компанії Xilinx. Також у списку обмежень опинилися їхні компанії.

Також під санкціями: громадянин Німеччини Монтаг-Гірмес Ральф-Дітер, громадянка Молдови Інна Лінник (імовірно, мова йде про посадовицю уряду самопроголошеного Придністровʼя) і громадянин Узбекистану Маріфходжа Сайдумаров, який працює в акціонерному товаристі Foton, що постачає електроніку і мікросхеми. Санкції переважно запровадили на 10 років.