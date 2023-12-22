Швейцарія приєдналася до 12-го пакета санцій проти росії

Федеральна рада Швейцарії розширила свої санкційні списки проти росії — доєдналася до 12-го пакета санкцій Європейського Союзу проти рф.

Про це йдеться у пресрелізі ради.

Федеральний департамент з питань економіки, освіти та досліджень (EAER) наклав санкції в межах своєї юрисдикції ще на 61 фізичну і 86 юридичних осіб.

Серед тих, хто потрапив під нові санкції, є військовослужбовці білоруських Збройних сил, керівники компаній, що підтримують військовий і промисловий потенціал рф, а також члени Центральної виборчої комісії росії. Нові санкції переважно стосуються російських компаній, що працюють в оборонному секторі.

Щодо імпорту алмазів із росії, то Федеральна рада запевняє, що після початку повномасштабної російсько-української війни він різко скоротився, а наразі вже немає імпорту природних або синтетичних російських алмазів.

Також у Швейцарії привітали рішення ЄС додати країну до списку партнерів з імпорту чавуну та сталі. Швейцарські обмеження на імпорт чавуну та сталі з росії еквівалентні обмеженням Євросоюзу.