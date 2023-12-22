Президент «Київстару» заявив, що хакери зруйнували 40% інфраструктури оператора

Під час кібератаки хакери зруйнували 40% інфраструктури «Київстару». Найбільший удар був по віртуальному прошарку мережі.

Про це повідомив президент «Київстару» Олександр Комаров під час заходу NV.

«Перша ціль хакерів — зруйнувати інфраструктуру якомога сильніше і посіяти хаос. За ті півтори години, коли ми втратили контроль над мережею, вони повністю стерли базу даних клієнтів. Це не профілі клієнтів, а внутрішні профілі, які допомагають системі», — заявив Комаров.

Комаров заявив, що ця атака на «Київстар» була доволі унікальною. У відновлювальній операції задіяли близько тисячі людей.

Що відбувалося з «Київстаром»

12 грудня оператор «Київстар» зазнав масштабної хакерської атаки, через що в абонентів зник звʼязок та інтернет. Відповідальність за атаку взяло на себе російське угруповання «Солнцепек». У СБУ заявили, що воно повʼязане з російським Головним розвідувальним управлінням. СБУ почала розслідування за вісьмома статтями, серед яких диверсія і держзрада.

Гендиректор «Київстару» Олександр Комаров заявив, що хакерська атака була дуже потужною. Частина віртуальної ІТ-інфраструктури зруйнована. Частково хакери досягли мети.

13 грудня абонентам «Київстару» заблокували доступ до нацроумінгу, щоб не перевантажувати інші мережі. Труднощі були і в роботі банківської системи, зокрема в роботі POS-терміналів.

У той же день президент «Київстару» визнав, що хакери зламали захист компанії через обліковий запис одного зі співробітників. За словами Олександра Комарова, ця атака «не питання технологій», а того, що в будь-якій організації можуть бути люди, які «умовно, наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що гарно працюють соціальні інженери».

20 грудня «Київстар» відновив усі послуги в Україні та за кордоном. Також «Київстар» скасував наступну плату за тарифом для деяких користувачів.