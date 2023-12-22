Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові Держспецзв’язку Щиголю

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому очільникові Держспецзвʼязку Юрію Щиголю. Його підозрюють у відмиванні держкоштів на 62 мільйони гривень.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
ВАКС залишив у силі рішення першої інстанції, яка обрала ексголові Держспецзвʼязку тримання під вартою з альтернативою внесення 25 мільйонів гривень застави. Її вже внесли, тож Щиголь вийшов із СІЗО з електронним браслетом.
Центр протидії корупції пише, що захист наполягав, що Щиголь начебто не володіє значними статками і не має нічого, окрім земельної ділянки. Будинок в Іспанії, наприклад, після розлучення лишився дружині. Також на засідання прибув народний депутат від «Слуги народу» Олександр Федієнко, який дав позитивну характеристику Щиголю та заявив, що готовий взяти його на поруки.
- 20 листопада Кабінет міністрів України звільнив Щиголя з посади голови Держспецзвʼязку. Також посаду втратив його заступник з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктор Жора.
- Того ж дня САП і НАБУ повідомили про підозру Щиголю та його заступнику в розкраданні понад 62 мільйонів гривень державних коштів. Загалом у схемі задіяні шестеро людей. Ідеться про закупівлю програмного забезпечення для Держспецзвʼязку у 2021—2022 роках. Прокурори стверджують, що програми закупили за завищеними цінами, а різницю вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном, щоб легалізувати й розділити між собою. Сам Щиголь упевнений, що зможе довести свою невинуватість, і наголошує, що закупівлі були за законом. 30 листопада Суд арештував $1,5 мільйона криптоактивів ексголови Держспецзвʼязку Юрія Щиголя.
- 1 грудня Кабмін призначив нового очільника Держспецзвʼязку — ним став Юрій Мироненко. Мироненко до призначення був командиром ударної роти БпЛА, яка працює на Запорізькому напрямку. У нього є нагорода «Срібний хрест».